По всей Украине воздушная тревога: россияне запустили "Кинжалы"
Утром 7 октября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета самолета МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал". Известно о пуске ракеты.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.
Воздушные силы также сообщили о пусках ракет в направлении Староконстантинова (Хмельницкая область) и Киева.
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