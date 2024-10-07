По всей Украине воздушная тревога: россияне запустили "Кинжалы"

Утром 7 октября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета самолета МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал". Известно о пуске ракеты.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" , – говорится в сообщении.



Воздушные силы также сообщили о пусках ракет в направлении Староконстантинова (Хмельницкая область) и Киева.

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