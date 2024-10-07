Предварительно, все "Кинжалы" над Киевом сбили – КГВА

По предварительной информации, противовоздушная оборона сбила все ракеты "Кинжал", которые россияне запустили в Киев.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что сегодня утром около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работала ПВО.

"По предварительным данным все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков – в Голосеевском и Соломенском районах" , – говорится в сообщении.

На сегодня, в Киеве без разрушений и пострадавших. Данные уточняются.