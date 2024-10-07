Северная Корея пригрозила НАТО "трагическими последствиями" за критику ее сотрудничества с РФ
Пхеньян осуждает критические заявления Североатлантического альянса о военном сотрудничестве между КНДР и Россией и предупреждает, что в случае продолжения враждебных по отношению к стране заявлений Альянс может столкнуться с трагическими последствиями. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA, сообщает Укринформ.
"Заявление (с критикой сотрудничества КНДР и России – ред.), приуроченное к визиту нового генерального секретаря НАТО в Украину, четко свидетельствует о том, что Альянс собирается выйти на первую линию противостояния с КНДР", - цитирует KCNA неназванного представителя внешнеполитического ведомства.
Пхеньян возмутило осуждение Альянсом Северной Кореи и Ирана за их прямую военную поддержку Москвы, что помогает России продолжать агрессивную войну против Украины.
"МИД КНДР выражает глубокую жалость в связи с тем, что НАТО клеветает на законное сотрудничество между независимыми суверенными странами, искажая суть украинского кризиса (так в КНДР называют российскую агрессию против Украины – ред.) и решительно осуждает и отвергает подобные обвинения", – говорится в заявлении.
В документе повторяется тезис российской пропаганды о вине НАТО в разжигании войны и отмечается, что Альянс "протягивает свои щупальца" к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону, пытаясь найти оправдание своего существования после завершения "холодной войны".
"Если НАТО будет продолжать всевозможные попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики по отношению к ней, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет", - говорится в заявлении.