Глава МИД Германии не против разрешения для Украины на удары вглубь РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не против, чтобы Украина в будущем наносила удары вглубь территории РФ оружием, предоставленным из немецких запасов, в целях самообороны. Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает Европейская правда.

В то же время Бербок добавила, что не хотела бы публично обсуждать, насколько глубоко по российской территории сможет бить Украина.

Глава МИД Германии подчеркнула, что Украина не обязана наносить ответный удар только тогда, когда ее собственную территорию уже атакуют.

"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть по такому городу, как Харьков, прежде чем ей будет разрешено защищаться. Даже лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить" , – отметила она.

Бербок подчеркнула, что для предотвращения будущих атак необходимы превентивные меры.

"Это не означает, что вы не можете уничтожать пусковые площадки, которые не должны быть уничтожены. Вопрос в том, насколько далеко это зайдет" , – добавила она.

Бербок предостерегла от определения конкретных расстояний, таких как "десять, сорок или двести километров", поскольку российские военные могут извлечь из этого выгоду.