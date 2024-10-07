КНДР в очередной раз запустила мусорные пули в Южную Корею

Северная Корея снова запустила "мусорные пули" в сторону Южной Кореи, спустя три дня после аналогичного шага на прошлой неделе, сообщает Укринформ.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что воздушные шары летели в направлении северной провинции Кёнги и других частей Сеула.

С конца мая Северная Корея в 25 раз отправила более 5 000 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею.

Вооруженные силы Южной Кореи пообещали принять "строгие" военные меры, если Северная Корея "переет границу" своей текущей кампанией из мусорных шаров или нанесет серьезный ущерб южнокорейскому народу.

В ответ на запуски воздушных шаров военные Южной Кореи с 21 июля ежедневно включают антисеверокорейскую пропаганду через громкоговорители вдоль границы.

При этом военные воздерживаются от прямого сбивания воздушных шаров, ссылаясь на беспокойство по вопросам безопасности для граждан.

Напомним, в прошлую пятницу Северная Корея запустила в сторону Республики Корея около 320 воздушных шаров с мусором. Это был второй запуск воздушных объектов через неделю.