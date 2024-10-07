FT: Трамп может увеличить долг США вдвое больше, чем Харрис

Экономические планы Дональда Трампа, согласно новому анализу Комитета ответственного федерального бюджета, могут привести к росту федерального долга почти вдвое больше, чем если бы президентом стала Камала Харрис, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет газета Financial Times.

К 2035 году федеральный долг может вырасти на $7,5 трлн, если Трамп победит на выборах и выполнит свои обещания по снижению налогов для физических лиц и бизнеса, введению высоких тарифов на импортные товары и депортации миллионов иммигрантов.

Платформа Харрис, которая включает расширение налоговых льгот для малого бизнеса, улучшение доступа к недорогой детской опеки и жилья, но повышение корпоративных налогов, приведет к росту долга на $3,5 трлн за тот же период.

Отчет, предупреждающий о высоком риске возможного финансового кризиса, опубликован за пять недель до президентских выборов. Опросы показывают, что борьба между кандидатами является очень напряженной, и оба сосредотачивают свои кампании на экономических вопросах.

"Следующий президент столкнется со значительными финансовыми вызовами: рекордный уровень долга, большие структурные дефициты, растущие процентные выплаты и вероятное банкротство важных фондов", - говорится в отчете CRFB.

Также предупреждается о замедлении экономического роста и ослабление национальной безопасности из-за большого государственного долга.

Анализ CRFB показывает, насколько Трамп отказался от традиционной республиканской осторожности в отношении долга, которую кандидаты часто продвигали во время предвыборных кампаний. Помимо продолжения налоговых сокращений, введенных в 2017 году, Трамп обещает новые налоговые скидки.

В эти планы входят снижение налога на прибыль для корпораций и сокращение налогов на доходы от сверхурочной работы, чаевых и пенсий. Также он хочет отменить ограничения на отчисления налогов на уровне штатов и местных органов, что не нравится состоятельным пригородам.

По оценкам CRFB, только эти налоговые сокращения могут увеличить долг на $9 трлн, но общие тарифы и другие сборы могут сократить этот рост почти на $3 трлн.

В планах Харрис самые большие расходы связаны с налоговыми льготами для домохозяйств с доходом менее $400 тысяч и семей с маленькими детьми.

Эти меры могут увеличить долг более чем на $4 трлн, но частично это будет компенсировано увеличением корпоративного налога, что принесет около $1 трлн. Харрис предлагает увеличить налог на капитальные доходы с 20% до 28%, что является менее существенным повышением, чем предлагал президент Джо Байден.

Учитывая неопределенность относительно результатов выборов, какие политики будут приняты и как будет развиваться экономическая ситуация, результаты для долга могут существенно отличаться, отмечает CRFB. В лучшем случае, план Харрис не увеличит дефицит, а в худшем - добавит $8,1 трлн. У Трампа этот показатель будет колебаться от $1,45 трлн до более $15 трлн.

Сейчас государственный долг США составляет 99% от валового внутреннего продукта (ВВП) США. Согласно прогнозам, этот показатель увеличится до 125% в течение следующих десяти лет, если не будет изменений в законодательстве. При Харрис он вырастет на 8% до 133% ВВП, а при Трампе - на 17% до 142% ВВП.