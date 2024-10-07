Экс-главе Конституционного суда Тупицкому сообщили о подозрении за побег из Украины

В Закарпатье разоблачили схему, по которой переправили через госграницу экспредседателя Конституционного суда Украины, сообщает Левый берег.

Как отметили в Офисе генпрокурора, в состав группы входили заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатской области и сотрудники Государственной пограничной службы.

Участникам организованной группы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Среди лиц, воспользовавшихся противоправной услугой, и бывший Председатель Конституционного Суда Украины. Вероятно, речь идет о бывшем председателе Конституционного суда Александре Тупицком.

По данным следствия, организованная группа незаконно переправляла граждан Украины через отдельные пограничные пункты пропуска в Береговском районе Закарпатской области без прохождения обязательного пограничного контроля. При этом полицейский информировал лиц, которые пытались незаконно выехать из Украины, о способе пересечения границы и координировал действия водителей, которые осуществляли перевозки.

Правоохранитель лично выезжал в район пограничного пункта, сопровождая осуществление незаконного пересечения государственной границы, в том числе ночью. А пограничники не проводили пограничный контроль в отношении лиц, незаконно переправляемых через государственную границу Украины.

Также в рамках этого уголовного производства бывшему Председателю Конституционного Суда Украины доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в соучастии с участниками этой организованной группы (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные соучастники преступлений среди сотрудников правоохранительных органов.

В сентябре 2022 года "Украинская правда" писала о том, что экс-председатель КС Тупицкий уехал за границу в чужом автомобиле с водителем с двойным гражданством.