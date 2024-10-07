У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover – прокуратура

Киевская городская прокуратура доказала в суде, что депутат Киевсовета совершил правонарушение, связанное с коррупцией, – теперь у его матери конфискуют автомобиль Range Rover, сообщает Украинская правда.

"Установлено, что мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица Range Rover Sport 2020 года выпуска за 65 тысяч гривен.

При этом, в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость в более чем 2,3 млн гривен. Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции" , – говорится в сообщении.

В прокуратуре традиционно не называют имени нарушителя, но, по данным источников УП, речь идет о депутате от партии "УДАР Виталия Кличко" Игоре Опадчем.

Шевченковский райсуд признал депутата виновным в совершении админнарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП и наложил на него штраф в размере 2 550 гривен с конфискацией подарка – Range Rover Sport.

В прокуратуре добавили, что Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.