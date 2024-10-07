Боррель: Война в Украине может закончиться в течение двух недель без поддержки Запада

Война в Украине может закончиться в течение двух недель, если Запад прекратит оказывать поддержку Киеву. Однако это приведет к достижению целей российского диктатора Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает 20 minutes.

"Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Прежде всего, сами украинцы. Но главное - как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится через две недели, и Путин достигнет своих целей", - отметил он.

Боррель подчеркнул, что Европа должна продолжать поддерживать Украину, чтобы в будущем переговоры проходили на условиях, обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность страны, что также важно для безопасности Европы.

План победы Украины

Украина недавно завершила работу над планом победы, который президент Владимир Зеленский представил во время своего визита в США. Этот план был обсужден с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Полное содержание плана пока не раскрыто, однако руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что инициатива будет представлена широкой украинской общественности.

В Госдепартаменте США прокомментировали план, назвав его продуктивным и подтвердив, что обсуждения по этому вопросу продолжатся.