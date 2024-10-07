Объявлены лауреаты Нобелевской премии-2024 по медицине и физиологии

В понедельник, 7 октября, Нобелевский комитет объявил лауреатов ежегодной премии по медицине и физиологии. Ими стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Что известно о лауреатах

Таким образом, в этом году Нобелевская премия присуждена двум ученым за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов. Сохраняемую в наших хромосомах информацию можно сравнить с инструкцией для всех клеток нашего тела. Каждая клетка содержит одинаковые хромосомы, поэтому содержит точно такой же набор генов и точно такой же набор инструкций.

Однако разные типы клеток, такие как мышечные и нервные клетки, имеют очень разные характеристики. Возникает вопрос о том, как именно возникают эти отличия. Ответ заключается в генной регуляции, позволяющей каждой клетке выбирать только соответствующие инструкции. Это гарантирует, что в каждом типе клеток активен только верный набор генов.

Виктор Амброс и Гэри Равкан интересовались тем, как развиваются разные типы клеток. Они нашли микроРНК, новый класс крошечных молекул РНК, играющих решающую роль в регуляции генов.

Фото: Виктор Амброс и Гэри Равкан, ставшие лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины (twitter.com/NobelPrize)

Их новаторское открытие обнаружило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался важным для многоклеточных организмов, включая человека. Сейчас известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК.

Открытие ученых показало совершенно новое измерение регуляции генов. МикроРНК оказались фундаментально важными для развития и функционирования организмов.

Кто стал лауреатом в области медицины в прошлом году

Нобелевская премия по физиологии и медицине является высшей наградой за научные достижения в этой области, которую ежегодно присуждает Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

В 2023 году награду получили ученая из Венгрии Каталин Карико и доктор философии из США Дрю Вайсман. Премию им присудили за содействие в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer против коронавируса.

Ученые внесли революционный вклад в обеспечение эффективного использования мРНК для вакцин, спасших миллионы жизней во время пандемии.

"Благодаря своим революционным открытиям, коренным образом изменившим наше понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из самых больших угроз для здоровья человека в наше время", - заявили в пресс-службе Фонда Нобеля.

Нобелевская неделя-2024

Напомним, что сегодня стартовала Нобелевская неделя, во время которой станут известны лауреаты этой престижной премии за 2024 год. Премию присуждают ежегодно с 1901 за выдающиеся заслуги в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и деятельности за сохранение мира. Также с 1969 года присуждается премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия основана по завещанию шведского предпринимателя, изобретателя динамита и филантропа Альфреда Бернарда Нобеля. Все свое состояние (около 31,5 млн шведских крон) он назначил на финансирование международной премии.

Согласно его воле, годовой доход от этого наследия должен делиться между лицами, которые в предыдущем году больше всего послужили человечеству в разных сферах деятельности. В этом году размер вознаграждения установлен на уровне 11 миллионов шведских крон.

График объявления лауреатов

Лауреатов Нобелевской премии-2024 определят с 7 по 14 октября, а именно:

7 октября - физиология и медицина,

8 октября - физика,

9 октября - химия,

10 октября - литература,

11 октября - мир,

14 октября - премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

К слову, по информации западных СМИ, в этом году президент Украины Владимир Зеленский снова является фаворитом букмекеров на Нобелевскую премию мира. Впрочем, по мнению экспертов, он вряд ли сможет ее получить, поскольку он лидер страны, находящейся в состоянии войны.

Другим фаворитом букмекеры называют российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в колонии в РФ в феврале этого года. Однако эксперты отмечают, что объявить его лауреатом невозможно, поскольку Нобелевскую премию невозможно получить посмертно.

В общей сложности на получение Нобелевской премии мира в этом году выдвинули 286 кандидатов. Среди номинантов Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный уголовный суд (МУС) и генсек ООН Антониу Гутерреш.