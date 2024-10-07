WSJ: Обменяный РФ Виктор Бут продает оружие хуситам

Виктор Бут, российский торговец оружием, приговоренный в США к 25 годам заключения, которого в 2022 году Россия обменяла на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, выступает посредником в продаже вооружения йеменским хуситам. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Левый берег.

57-летний Бут на протяжении десятилетий продавал оружие советского производства в Африке, Южной Америке и Ближнем Востоке. В 2008 году он был арестован в Таиланде по представлению прокуратуры США. За поставку оружия в "горячие точки" в 2001 и 2004 годах Совет Безопасности ООН наложил санкции его предприятия и заморозил его банковские счета в разных странах. Бут также стал прототипом главного героя фильма "Вооруженный барон", которого сыграл Николас Кейдж.

В 2012 году суд в США признал его виновным в незаконных поставках оружия и финансовых махинациях, приговор – 25 лет заключения. В 2022 году США согласились отдать Бута России в обмен на баскетболистку Бритни Грайнер, задержанную в РФ за перевозку наркотиков.

По информации WSJ, когда в августе 2024 года эмиссары хуситов уехали в Москву, чтобы договориться о закупке автоматического оружия на 10 миллионов долларов, переговоры с ними вел Виктор Бут. Речь шла об автоматах АК-74, но во время поездки представители хуситов также обсудили покупку других средств, в частности ПТРК "Корнет" и зенитного вооружения.

Поставки могут начаться уже в октябре в порт Ходейда под прикрытием поставок продовольствия.