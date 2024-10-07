Фицо: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, но не в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в ЕС, но в то же время негативно относится к членству Киева в НАТО, сообщает Суспільне.

Об этом он сказал во время встречи с Денисом Шмыгалем в Ужгороде.

"Откровенно говорю, мы холодно относимся о вопросе членства Украины в НАТО, но в отношении ЕС на 100% вас поддерживаем. Ваше членство будет важным и ценным для нас" , – заявил Фицо.

Он отметил, что Словакия активно поддерживает предоставление статуса члена ЕС Украине:

"Будут страны в ЕС, которые будут желать, чтобы этот процесс вступления Украины в ЕС не был бы столь быстрым. Мы не будем такими... Многое зависит от вас, от ваших реформ. Но мы не будем никаких препятствий класть на вашем пути" .

Напомним, Шмыгаль и Фицо сегодня проводят вторые межправительственные консультации в Ужгороде.