Задержание главы Хмельницкой МСЭК: Офис генпрокурора просит об аресте
Офис генерального прокурора будет просить об аресте руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. В качестве альтернативы - залог в размере 500 млн гривен, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказала спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец.
"Офис Генпрокурор сегодня внес в Печерский райсуд столицы ходатайство об избрании руководительнице МСЭК меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы прокурор будет просить применить залог в размере 500 млн гривен", - рассказала Максимец.
Что предшествовало
3 и 4 октября правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Обыски прошли в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы МСЭК и ее близких родственников.
Во время обысков:
- в рабочем кабинете Крупы обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы и списки уклонистов;
- в помещениях Крупы ее родственников нашли почти 5,24 миллиона долларов, 300 тысяч евро, более 5 миллионов гривен, а также брендовые украшения и драгоценности.
В частности деньги в помещениях были обнаружены почти в каждом уголке квартиры.
В том же числе было обнаружено и то, что семья чиновницы имеет:
- 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве;
- 9 элитных автомобилей;
- корпоративные права на 48 миллионов гривен;
- гостинично-ресторанный комплекс на почти 3 тысячи квадратных метров в Хмельницком;
- недвижимость за рубежом;
- 2,3 млн долларов на валютных счетах.
5 октября Крупа была задержана. Также ей объявили подозрение.