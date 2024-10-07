ГУР: Управляем "Спецтехноэкспортом" для обеспечения деятельности, а не коммерческой выгоды

Главное управление разведки, в ответ на расследование УП, сообщило, что руководит компанией "Спецтехноэкспорт" для обеспечения собственной деятельности импортными изделиями военного назначения и не ведет никакой коммерческой деятельности, сообщает Украинская правда.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины в пределах определенных украинским законодательством функций и выполнения боевых приказов, ведет активную деятельность по противодействию агрессору. Для этого нами используются все доступные и целесообразные методы работы и борьбы.

С 24.02.2022 быстрое и беспрепятственное обеспечение нашей работы импортными изделиями военного назначения стало критически важным. Именно по этим причинам Министерство обороны Украины, в качестве чрезвычайной меры, передало в сферу Главного управления разведки Министерства обороны Украины компанию "Спецтхеноэкспорт" , – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ГУР не ведет никакой коммерческой деятельности и "выполняло функцию по управлению компанией "Спецтехноэкспорт" исключительно для обеспечения собственной деятельности необходимыми импортными изделиями военного назначения".

Напомним, журналисты УП выяснили, что "Спецтехноэкспорт", которая с 2022 года находится под контролем Главное управление разведки Минобороны, заключала договоры на покупку оружия по завышенным ценам, не всегда выполняла миллиардные контракты и сейчас накопила перед государством более 800 миллионов гривен долга - это только та сумма, которая официально признана судами.