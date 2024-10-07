"Укрзализныця" изменила маршрут между Одессой и Киевом и добавила пересадки

Из-за ремонтных работ в Черкасской области некоторым поездам на маршруте между Одессой и Киевом изменили маршрут и добавили пересадки, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Из-за ремонтных работ на железной дороге в пределах Черкасской области поезд №148/147 Одесса - Киев отправлением из Одессы с 22 октября по 3 декабря, отправлением из Киева с 23 октября по 4 декабря будет следовать измененным маршрутом - в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя" , - говорится в сообщении.

В этот период пассажиры, которые планируют следовать из Одессы в Черкассы, смогут пересесть на станции Им. Т. Шевченко с поезда №148/147 на пригородный поезд №6022 Им.Т. Шевченко - Черкассы. В обратную сторону пассажиры из Черкасс смогут путешествовать пригородным поездом № 6029 Черкассы - Им.Т. Шевченко и осуществить пересадку на рейс №147/148 в Одессу.

Пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться пересадкой на станции Киев-Пас с пригородного поезда №6819 Гребенка - Киев на поезд № 105 в Одессу, в обратную сторону пассажиры могут добраться до Киева поездом №106 с последующей пересадкой на поезд №6804 Киев - Гребенка.

"Пассажирам, следующим из Одессы в Киев и обратно следует знать, что прибытие в Киев изменится и будет в 09:10. Обратно поезд будет отправляться из Киева в 16:55, прибывая в Одессу без изменений - в 08:34" , - добавили в пресс-службе.

Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы и с 6 декабря - из Киева.