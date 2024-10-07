Байден и Харрис в годовщину нападения ХАМАС на Израиль призвали к перемирию

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис призвали к прекращению огня и освобождению заложников в Газе, принимая во внимание первую годовщину нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщает Зеркало недели.

"Мы не прекратим работать над достижением соглашения о прекращении огня в Газе, которое вернет заложников домой, позволит увеличить гуманитарную помощь для облегчения страданий на местах, будет обеспечивать безопасность Израиля и положит конец этой войне. И израильтяне, и палестинцы заслуживают жить в безопасности, достоинстве и мире" , — написал Байден в письменном заявлении.

Оба лидера подтвердили, что США поддерживают право Израиля на самозащиту перед лицом нападений со стороны Ирана.

Ранее военные Израиля заявили, что они атаковали более 40 тысяч целей в Секторе Газа за год войны с ХАМАСом. Согласно данным военных Израиля, с начала войны с территории Газы по Израилю было выпущено 13200 ракет. Еще 12400 были выпущены из Ливана, 60 — из Сирии, 180 — из Йемена и 400 — из Ирана.