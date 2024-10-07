ГУР вывело из строя военный корабль РФ в Балтийске
В результате операции Главного управления разведки Минобороны выведен из строя тральщик "Александр Обухов" Балтийского флота России. Судно нуждается в капитальном ремонте.
Об этом говорится в сообщении ГУР.
"Корабль, который базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство, получил тяжелые повреждения ― из-за загадочного появления отверстия в газоходе к двигателю попала вода: "Обухов" захлебнулся.
Теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой – поврежденный двигатель М-503 двули дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложен и дорогостоящий", – говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что выведенный из строя вражеский корабль в июле проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге.
"Обухов" – это второй обезвреженный корабль Балтийского флота ВС РФ за последние полгода. В апреле 2024-го в результате операции ГУР МО Украины был выведен из строя ракетный катер "Серпухов".