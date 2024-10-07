Украина и Словакия планируют запустить поезд Киев-Братислава с продолжением в Вену

У Украины и Словакии есть планы по запуску поезда Киев – Братислава, в составе которого будут также вагоны в столицу Австрии Вену, сообщает Европейская правда.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо.

Шмыгаль напомнил, что во время предыдущих встреч Украина и Словакия договорились о запуске прямого пассажирского железнодорожного сообщения Киев – Кошице, что было инициативой Словакии.

"Планируем запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев – Братислава с продолжением в Вену, с пересадкой на станции Чоп", – сообщил премьер.

Он добавил, что обсуждают также развитие трансграничного железнодорожного маршрута Чоп – Чьерна-над-Тисой.