Шмыгаль: В Словакии будут изготавливать боеприпасы 155-мм калибра для Украины

Украинская компания подписала соглашение с европейским партнером по увеличению производства снарядов 155-мм калибра, которое будет происходить на территории Словакии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции со своим словацким коллегой Робертом Фицо на Закарпатье в понедельник, сообщает Европейская правда.

По его словам, недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером, производственные мощности которого расположены в Словакии, по увеличению производства снарядов калибра 155 мм.

Шмыгаль заявил, что ожидает новые оборонные контракты на уровне предприятий.

"Отдельно рассчитываем на начало совместного производства инженерной техники с локализацией в Украине, в частности речь идет о разминирующих машинах BOZENA 5" , – проинформировал он.

Также премьер поблагодарил Словакию за готовность предоставить имеющуюся инженерную технику и технику для разминирования Украине.

Как известно, BOZENA-5 – это гусеничная дистанционно управляемая машина для ликвидации мин с передаточным устройством на расстояние до 2000 метров.

Она осуществляет принудительную детонацию или ликвидацию противопехотных мин нажимного или натяжного действия, а также противотанковых мин с зарядом до девяти кг тринитротолуола.

Заметим, что 7 октября глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига провел двусторонние переговоры со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, где министры уделили особое внимание вопросам помощи в сфере гуманитарного разминирования и участия Словакии в тематических конференциях и коалициях.