Украина договорилась со Словакией создать восточноевропейский энергетический хаб

Украина и Словакия договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба. Со ссылкой на Кабмин, сообщает Укринформ.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге по результатам вторых межправительственных консультаций.

"Мы договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба, имеющего целью использование газовых хранилищ, развитие интерконнектора "Мукачево" и сотрудничество по атомной индустрии. Это усилит не только энергетическую безопасность двух наших стран, но и безопасность всего восточноевропейского региона" , - сказал он.

Шмыгаль добавил, что в энергетической сфере Украина и Словакия также реализуют совместный проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке Капушаны". По его словам, до конца 2028 года стороны завершат этот проект.

"В результате мы расширим наши экспортно-импортные возможности и укрепим энергетическую безопасность обоих государств" , - подчеркнул Шмыгаль.

В то же время он отметил, что Украина благодарна Словакии за энергетическую поддержку.