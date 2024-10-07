В Раде запустили процедуру исключения Дмитрука и Одарченко из состава комитетов

В понедельник, 7 октября, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об исключении депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.﻿ Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте Верховной Рады, сообщает Новое время.

Так, Одарченко хотят исключить из состава антикоррупционного комитета. Дмитрука планируют исключить из состава правоохранительного комитета.

Согласно документу, автором постановление стал председатель Слуги народа Давид Арахамия.

7 октября нардеп-беглец Дмитрук принял участие в онлайн-голосовании на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.