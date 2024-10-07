Оккупанты дистанционно минируют территорию Херсона "лепестками"

Россияне начали дистанционно минировать территорию Херсона противопехотными минами-"лепестками". В течение 7 октября зафиксировано несколько случаев дистанционного минирования Днепровского района. Со ссылкой на главу Херсонской МВА Романа Мрочко, сообщает Левый берег.

"Внимание! За сегодня подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Враг разбрасывает на дорогах мины - "лепестки"" , - говорится в сообщении Мрочко.

Глава МВА предостерегает, что приближаться к этой противопехотной мине очень опасно. Устройство имеет небольшой размер – примерно с ладонь и может быть зеленого или коричневого цвета. "Лепесток" способен взорваться как при прикосновении, так и самостоятельно.