В Польше наблюдается дефицит автогаза, повышаются цены для украинских закупщиков

В начале октября в Польше возник дефицит сжиженного газа (LPG). Поэтому местные трейдеры повышают цены для украинских импортеров. Об этом пишет отраслевое издание enkorr, сообщает Лига.Бизнес.

Стоимость оптовых партий российской смеси в восточных воеводствах Польши за неделю выросла на 30-80 злотых/т и составляет 2850-2950 злотых/т ($736-760/т).

Продукт из РФ попадает на польский рынок меньшими объемами, чем в августе, отмечают аналитики. Как следствие, трейдеры пытаются продать его по ценам, близким к западной альтернативе.

В сентябре объемы железнодорожных поставок газа из России в польском направлении составили 44 400 тонн. В последнюю неделю прошлого месяца, 25-30 сентября, российские компании направили в Польшу 13 500 тонн LPG, в результате чего падение сентябрьских объемов с августа составило всего 10%.

На обеспечении польского рынка газом сказался и ремонт на Мажейкяйском НПЗ. Литовские компании ежемесячно продают в Польшу 6000-8000 тонн сжиженного газа – небольшой объем, но в текущей ситуации важный.

"Вот так газ заканчивается. Я думаю, что на этой неделе мы можем увидеть немного паники" , – сказал польский трейдер.

На украинском направлении продаж цены на автомобильные партии ПБТ на условиях FCA выросли на $25-70/т – до $755-820/т. С учетом доставки к польско-украинской границе автообъемы смеси подорожали на $20-56/т – до $780-840/т.

"Польский рынок хорошо работает, поэтому мы повышаем цены для Украины" , – говорят в компании Unimot.

Некоторые поставщики установили фактически заградительные цены, чтобы удержать продукт на внутреннем рынке.

"Мы пока заблокировали продажи, хотим посмотреть, как будет развиваться ситуация" , – сообщил другой польский трейдер.

Спрос со стороны Украины понемногу растет по мере уменьшения запасов, но импортеры пытаются ухватить самые дешевые предложения, которых, впрочем, становится все меньше. Поэтому сжиженный газ на украинском рынке в очередной раз подорожал. На последних торгах Укрнафты средневзвешенная нетто-цена выросла на $19/т – до $800/т.

На польском рынке пропана продолжается рост цен. Стоимость автомобильных партий российского продукта увеличилась на 30 злотых/т – до 2900-3030 злотых/т.

Цены на морской пропан в Гданьске за неделю выросли на $15-20/т – до $765-780/т. С учетом доставки в Малашевичи американский газ будет стоить 3150-3200 злотых/т ($811-826/т).

По словам трейдеров, в Польше ощущается оживленный спрос на пропан, но ресурса на рынке достаточно.