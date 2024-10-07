Боррель заявил, если не поддерживать Украину, Путин победит за 15 дней

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Европейского союза Украина не выстоит в полномасштабной войне против России﻿. Об этом он сказал в интервью изданию 20minutos.es, сообщает Деловая столица.

На вопрос журналиста, как закончить войну в Украине, тот ответил, что "многие люди", начиная с украинцев, хотят скорейшего завершения войны, но важно, как именно ее завершить.

"Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и Путин достигнет своей цели" , – заявил Боррель.

Он спросил, хочет ли Евросоюз такого развития событий "для украинцев и безопасности самих европейцев".

Боррель считает, что Запад должен сделать все возможное, чтобы, "когда придет время" переговоров о мире, можно было бы вести их на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины.