Разведка РФ завербовала в 2019 году ирландского депутата, чтобы повлиять на брекзит - Politico

В 2019 году российская разведка завербовала депутата ирландского парламента во время попыток Москвы обострить отношения между Ирландией и Великобританией на фоне Brexit. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в ирландском правительстве и системе правосудия, сообщает Новое время.

Отмечается, что депутата не обвиняли, поскольку формально его действия не подпадали под уголовную ответственность — следователи не обнаружили доказательств передачи секретной информации или получения денег от России.

Он остается членом парламента, однако его имя не разглашают, поскольку он не является официальным подозреваемым.

Российский агент Сергей Прокопьев, который, как утверждает издание, завербовал ирландского депутата, был среди четырех сотрудников российского посольства, высланных из Ирландии в марте 2022 года. Все они были идентифицированы как сотрудники российской военной разведки.

По данным британской газеты The Sunday Times, после высылки Прокопьев продолжал поддерживать контакт с ирландским депутатом через российскую агентку, которая периодически приезжала в Дублин, чтобы «сохранять с политиком романтические отношения».

Как отмечает Politico, Москва имела целью через эти отношения «установить контакты с незаконными вооруженными группировками» в Северной Ирландии. Однако, связей у депутата на самом деле не было, добавляет издание.