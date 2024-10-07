В Украину прибыли боеприпасы, на которые граждане Словакии собрали более 4 млн евро

Боеприпасы, на которые граждане Словакии в начале этого года собрали более 4 миллионов евро, уже прибыли в Украину.﻿﻿ Со ссылкой на TV Joj, сообщает Европейская правда.

Представитель кампании "Боеприпасы для Украины" Федор Блащак рассказал, что на собранные средства удалось закупить 122 тонны боеприпасов. Их на шести грузовиках отвезли на логистический склад, откуда передали Украине.

Сбор боеприпасов, напомним, начался после того, как правительство Словакии объявило, что не присоединится к инициативе чешского правительства по сбору боеприпасов. Словацкий премьер, более того, с пренебрежением отнесся к сбору.

Весь процесс – от объявления о том, что боеприпасы закупаются на собранные средства, до сообщения о том, что они уже в Украине – занял четыре-пять месяцев.

"Кому-то это может показаться долгим – 4-5 месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это рекордный срок" , – отмечает Блащак, объясняя, что каждая единица боеприпасов должна была быть проверена, и это требовало много бумажной работы.

Представитель "Боеприпасов для Украины" отметил, что остальные 500 тысяч евро, которые собрали для помощи Украине, используют на закупку выстрелов к гранатометам. Их должны доставить до конца года, уточнил Блащак.

Напомним, после заседания правительств Украины и Венгрии премьер Денис Шмыгаль объявил, что украинская компания подписала соглашение с европейским партнером по увеличению производства снарядов 155-мм калибра, которое будет происходить на территории Словакии.