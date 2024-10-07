Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю, вместо помощи Украине
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо считает, что европейские политики должны понимать о последствиях передачи дальнобойного вооружения Украине для ударов вглубь РФ. Об этом он заявил во время выступления на торжествах к 80-летию Карпатско-Дуклинской операции, сообщает Фокус.
Глава правительства Словакии говорит, что "некоторые депутаты Европарламента легко говорят о ракетах средней и большой дальности, намекая на вероятное согласование ударов Украины вглубь территории РФ".
"Образно говоря, если бы одна такая ракета разрушила в Брюсселе фонтан, то они бы поняли, о чем [идет] речь", — сказал словацкий политик.