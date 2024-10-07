Израиль нанес удар по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте

Истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли разведывательные удары по объектам террористов, относящимся к штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте.﻿ Со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Истребители нанесли удары по объектам террористов "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа, в частности по складам оружия, объектам террористической инфраструктуры и пусковой установке.

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что за прошедшие сутки израильская армия нанесла удары по более чем 70 объектам террора "Хезболлы" на юге Ливана, в частности по объектам террористической инфраструктуры, пусковым установкам, центрам командования и управления, а также по хранилищу оружия на юге Ливана.