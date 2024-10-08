Российские военные зашли на восточную окраину Торецка в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои.﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Горячее всего сейчас на Торецком направлении, бои ведутся в самом Торецке. Ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд... Россияне зашли на восточную окраину города, несколько продвинулись по улице Центральной в направлении шахты "Центральная". Но постоянно меняется ситуация – то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши, но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать" , – сообщила она.

Пресс-секретарь отметила, что бои идут за поселок Нелиповка, который расположен к северо-западу от Нью-Йорка