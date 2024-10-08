На атакованной нефтебазе в Феодосии стояла система ПВО "Панцирь-С1" – спутник

На территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно нанесли удар Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", сообщает Украинская правда.

Установленный на подиуме "Панцирь" можно увидеть как на видео, опубликованном украинским телеграмм-каналом "Атеш", так и на спутниковых снимках.

Она не помогла отразить атаку украинских дронов прошлой ночью.

Такие "Панцири" устанавливают на подиумах для увеличения дальности обнаружения целей.

На території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО «Панцир-С1». pic.twitter.com/pTMCErJLp1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2024

Ранее эти системы ПВО были установлены на территории нефтебазы в Туапсе, рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры.

В Подмосковье они были размещены недалеко от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу захватчиков в городе Феодосия временно оккупированного Крыма.

Перед этим стало известно, что во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон. Отмечается, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.