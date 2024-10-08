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Курс валют НБУ на 8 октября

Курс валют НБУ на 8 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 8 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 октября, достиг уровня 41.1961 за 1 доллар.

Евро подешевел на 21 коп до 45.2210 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 34 коп до 53.8948 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 20 коп до 48.1685 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 7 коп до 10.4625 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.196100 +0.0102
EUR Евро 45.221000 --0.2112
GBP Фунт стерлингов 53.894800 --0.3367
CHF Швейцарский франк 48.168500 --0.1973
PLN Польский злотый 10.462500 --0.0677

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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