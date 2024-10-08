Курс валют НБУ на 8 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 8 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 октября, достиг уровня 41.1961 за 1 доллар.

Евро подешевел на 21 коп до 45.2210 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 34 коп до 53.8948 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 20 коп до 48.1685 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 7 коп до 10.4625 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.196 100 EUR Евро 45.221 000 GBP Фунт стерлингов 53.894 800 CHF Швейцарский франк 48.168 500 PLN Польский злотый 10.462 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.