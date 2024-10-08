Курс валют НБУ на 8 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 8 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 7 октября, достиг уровня 41.1961 за 1 доллар.
Евро подешевел на 21 коп до 45.2210 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 34 коп до 53.8948 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 20 коп до 48.1685 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 7 коп до 10.4625 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.196100
|EUR
|Евро
|45.221000
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.894800
|CHF
|Швейцарский франк
|48.168500
|PLN
|Польский злотый
|10.462500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.