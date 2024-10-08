Россия вывела в Черное море носители "Калибров": общий залп до 48 ракет

По состоянию на 6 утра 8 октября россияне вывели в Черное море 16 кораблей, из которых 7 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет. В прошлые сутки в Черном море было только 4 корабля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Также сообщается, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив в Азовское море осуществили 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.