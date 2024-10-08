В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
За минувшие сутки Россия потеряла 1 340 вояк (убитыми и ранеными), 47 артиллерийских систем и 30 ББМ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 662 970 (+1 340) человек,
- танков – 8 940 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 17 740 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 19 203 (+47) ед,
- РСЗО – 1223 (+0) ед,
- средств ПВО – 973 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 686 (+43) ед,
- крылатых ракет – 2 618 (+3) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 185 (+83) ед,
- специальной техники – 3 373 (+9) ед.
Данные уточняются.