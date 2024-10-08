В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

За минувшие сутки Россия потеряла 1 340 вояк (убитыми и ранеными), 47 артиллерийских систем и 30 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 662 970 (+1 340) человек,

танков – 8 940 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 17 740 (+30) ед,

артиллерийских систем – 19 203 (+47) ед,

РСЗО – 1223 (+0) ед,

средств ПВО – 973 (+1) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 686 (+43) ед,

крылатых ракет – 2 618 (+3) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 185 (+83) ед,

специальной техники – 3 373 (+9) ед.

Данные уточняются.