Украина будет важной частью визита Байдена в Германию – Белый дом

Вопрос продления поддержки Украины в ее способности обороняться от российской агрессии станет важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию, который запланирован на 10-13 октября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, сообщает Голос Америки.

"Этот визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Говоря об Украине и украинской самообороне - это будет важной частью этого визита: продолжение этой поддержки, продолжение всех возможных действий, чтобы остановить российскую агрессию" , - сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что часть разговоров в Германии будет посвящена также "продолжению вкладов в выполнение обязательств НАТО".

"Поскольку мы видим, что происходит в Украине, поскольку мы продолжаем наблюдать агрессию России, важно вести этот разговор. Вы видели лидерство президента по Украине, и что он смог сделать, чтобы укрепить НАТО, чтобы более 50 стран поддержали Украину в борьбе с этой агрессией России. И потому это, конечно, будет большой частью этой поездки" , - отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, эта поездка станет также "мощным символом партнерства США и Германии... по поводу острейших вызовов мира, чтобы обеспечить людям все возможности для безопасности и процветания".

На вопрос журналистов, может ли угроза "Милтон", нового урагана в США, повлиять на график президента, Жан-Пьер отметила, что "президент следит за этим очень, очень внимательно".

"Мне нечем поделиться по поводу изменений в путешествиях или расписании" , - добавила она.

Как говорится на сайте Белого дома, в рамках визита в Германию 12 октября 2024 года Байден будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Германии запланирована встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского.

Ранее американские и немецкие правительственные источники объявили, что, по всей вероятности, это будет последним визитом Байдена в Европу перед президентскими выборами в ноябре.