В Минреинтеграции рассказали, как будут ходить эвакуационные поезда из Донецкой области
В октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут ходить в Черкасскую область раз в 4 дня, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.
В октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут ходить в Черкасскую 1 раз в 4 дня.
Эвакуация – бесплатная. Чтобы выехать в более безопасный регион, можно оставить заявку по телефону:
- 0 800 500 121;
- (073) 050 01 21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).
Для записи на эвакуацию тяжелобольных и людей с инвалидностью действует номер 0 800 33 26 14.
Также о желании уехать можно сообщить круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 1548.
Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер (096) 078 84 33.
Следующий эвакуационный поезд из Донецкой области в Черкасскую область отправится 10 октября, говорят в министерстве. Номера горячих линий общин для предварительной записи — по ссылке.
Как сообщалось, ситуация в Донецкой области остается напряженной, активнее всего россияне атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.