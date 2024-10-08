В Минреинтеграции рассказали, как будут ходить эвакуационные поезда из Донецкой области

В октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут ходить в Черкасскую область раз в 4 дня, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут ходить в Черкасскую 1 раз в 4 дня.

Эвакуация – бесплатная. Чтобы выехать в более безопасный регион, можно оставить заявку по телефону:

0 800 500 121;

(073) 050 01 21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).

Для записи на эвакуацию тяжелобольных и людей с инвалидностью действует номер 0 800 33 26 14.

Также о желании уехать можно сообщить круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 1548.

Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер (096) 078 84 33.

Следующий эвакуационный поезд из Донецкой области в Черкасскую область отправится 10 октября, говорят в министерстве. Номера горячих линий общин для предварительной записи — по ссылке﻿.

Как сообщалось, ситуация в Донецкой области остается напряженной, активнее всего россияне атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.