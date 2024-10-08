В Раде считают, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

Исходя из динамики переговорного процесса относительно европейской и евроатлантической интеграции, вероятно, Украина сначала обретет полноправное членство в НАТО, а уже впоследствии присоединится к ЕС. Об этом в Брюсселе во время "геополитического диалога" под эгидой Центра европейской политики заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Укринформ.

"Не хотел бы брать на себя неблагодарную роль Кассандры. Но, как я ожидаю, мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Это связано с определенными традициями расширения ЕС" , - отметил политик.

Он рассказал, что прибыл в Брюссель в составе государственной делегации для переговоров по продолжению скрининга законодательства Украины на соответствие европейским правовым нормам. Именно это важнейшее и сугубо практическое условие для членства любой страны в ЕС. При этом Украина ясно осознает, что процесс расширения основывается на достижениях каждой страны-кандидата, и готова добросовестно работать, чтобы пройти этот путь к членству в Евросоюзе.