На фронте 172 столкновения, оккупанты активно атакуют на четырех направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 172 боевых столкновения. Кураховское и Покровское направления остаются самыми горячими – там произошло 37 и 26 боев соответственно. Также оккупанты 25 раз атаковали ВСУ на Купянском направлении и 20 – на Лиманском.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 8 октября.

Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара (семь ракет), 72 авиационных удара (в том числе задействовал 122 УАБ) и 1508 ударов дронами-камикадзе, осуществил 4420 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов них – из РСЗО.

Авиационные удары противника подверглись районам населенных пунктов Яблоновка, Екатериновка, Ободы, Золочев, Купянск, Твердохлебово, Серебрянское лесничество, Ступочки, Никоновровка, Петровка, Славянск, Краматорск, Константиновка, Александрополь, Тарасовка, Калиново и Херсон.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем средствам РВиА и шести районам сосредоточения личного состава и техники врага, базе ГСМ и уничтожили ЗРК "Оса".

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

В Купянском направлении противник 25 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 20 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении наши воины остановили четыре попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ступочек Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 12 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилеевка и Нелиповка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 26 штурмовых и наступательных действий. Противник концентрировал усилия в районах Лисовки и Селидово, где провел более половины атак. Кроме того, попытки кафиров продвигаться вперед остановлены неподалеку от Новоторецкого, Калинового, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе, Горняк, Новоселидовка, Острое, Георгиевка и Екатериновка, где враг 37 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил три штурма наших позиций в направлении Богоявления Донецкой области.

Две безуспешные попытки атаковать украинские подразделения были отбиты защитниками на Ореховском направлении вблизи Работино.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли семь попыток оккупантов продвигаться на рубежи, занятые украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Северском направлениях существенных изменений не произошло. Враг производит перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций наших войск, применяет авиацию.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов, применив 24 УАБ в Курщине.