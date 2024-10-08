Ким Чен Ын заверил, что КНДР не будет нападать на Южную Корею

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна не заинтересована в силовом объединении Корейского полуострова и не намерена нападать на соседнюю Южную Корею, сообщает Укринформ.

"Мы не намерены нападать на Республику Корея. Раньше у нас много говорилось о каком-то увольнении Юга, даже размышляли о силовом объединении. Сейчас же в этом нет никакого интереса" , - сказал Ким во время посещения Университета национальной обороны в столице страны.

По его словам, Пхеньян еще в начале года объявил курс, предусматривающий фактическое признание существования двух государств и отказ от всех планов объединения Севера и Юга в одну страну.

"Но проблема в том, что они от нас не могут отстать. Пожалуй, в Сеуле нет столь большого человека, который смог бы справиться с такой простой задачей – не приставать к нам постоянно и не хвастаться силой" , - добавил Ким.

Он повторил, что даже самый большой в истории полководец не способен придумать способ преодолеть пропасть между военными потенциалами ядерного и неядерного государств и в очередной раз пригрозил врагам ядерным ударом при их попытке напасть на КНДР.