Отдыхал на Сейшелах: в суд передали дело экс-военкома Борисова

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по фактам подделки документов и их использования, самовольного ухода от службы и уклонения от военной службы (ч. 4 ст. 358, ч .5 ст. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

Фамилию военкома не указывают, но предположительно речь идет о Евгении Борисове.

Следствие установило, что 2 декабря 2022 бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП не явился вовремя на службу и уклонялся от ее прохождения до 16 декабря 2022 года. В качестве подтверждения уважительной причины своего неявки он предоставил поддельную выписку с медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении, якобы утвержденном руководством больницы, без фамилии врача и его должности.

19 декабря 2022, находясь на стационарном лечении в воинской части, бывший военным обманом получил переводный эпикриз с медицинской карты стационарного больного с рекомендацией по направлению на лечение за границу.

При этом установили, что с декабря 2022 по январь 2023 он отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.

В настоящее время бывший одесский военком находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно о деле Борисова

Одесский экс-военком Борисов был арестован с залогом в 150 млн в июле прошлого года. До этого ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. В апреле этого года расследование было завершено.

В апреле 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что семья Борисова в конце 2022 года приобрела на испанском побережье имение стоимостью более 3 миллионов евро, а также офисное помещение на главной улице Марбельи. Также в собственности семьи появился Mercedes Gelendvagen.

После разглашения этой информации Борисов был отстранен от исполнения служебных полномочий, а ДБР открыло производство по фактам злоупотреблений во время призыва военнообязанных.

В июле этого года ДБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В декабре прошлого года наложен арест на недвижимое имущество одесского военкома в Испании – виллу и офисное помещение. Также судом наложен арест на 9 земельных участков, два дома, домовладение, две квартиры и 1/3 квартиры, 6 элитных автомобилей.

28 мая Борисов в Киеве повторно задержали на выходе из СИЗО после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен. Впоследствии его снова заключили под стражу и назначили 140 миллионов гривен залога.