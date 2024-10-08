Лидеры стран БРИКС снова не поздравили Путина с днем рождения – СМИ

Никто из лидеров стран БРИКС второй год подряд не поздравил Владимира Путина с днем рождения. При этом в нынешнем году российский президент получил наименьшее с начала войны в Украине в феврале 2022 года количество поздравлений от иностранных глав государств. Из мировых лидеров Путину позвонил лишь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, остальные ограничились телеграммами. Об этом пишет издание "Агентство", которое проанализировало соответствующие сообщения пресс-службы Кремля, сообщает Deutsche Welle.

В итоге Путина поздравили с 72-летием восемь зарубежных лидеров: президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, правитель Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.

Годом ранее Путина поздравили 10 глав государств - Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Кубы, Таджикистана, Туркменистана и Никарагуа. В 2022 году, когда президенту России исполнилось 70 лет, поздравления поступили от 14 мировых лидеров, среди которых были председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В 2021 году, до нападения России на Украину, Путина поздравляли по телефону лидеры таких стран, как Израиль, Япония, Турция, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Также он получал телеграммы от Си Цзиньпина и от президента Сербии Александра Вучича.

Региональные власти устроили акции в честь дня рождения Путина

В России на фоне уменьшения количества поздравлений Путину в 2024 году в честь его дня рождения власти некоторых регионов организовали акции, в ходе которых людей собирали на площади и выстраивали в слова и фигуры. Так, в Чувашии жители Цивильска сформировали фамилию главы государства перед Центром культурного развития, аналогичную акцию организовали в городе Артем Приморского края активисты "Молодой гвардии Единой России" вместе с администрацией и студентами. В Самаре более 100 человек, включая студентов, выстроились в фамилию президента, развернув флаг России.

К подобным мероприятиям присоединился и Талдом Московской области, где подростки выстроились в надпись "Путин". В Ростовской области к акции привлекли учеников начальных классов, а в Москве задействовали 5000 человек, которые на ВДНХ сформировали надпись "С днем рождения, президент".

В Санкт-Петербурге удалось собрать около 2000 человек, которые на Дворцовой площади выстроились в аналогичную надпись. Похожее мероприятие прошло и в оккупированной части Херсонской области, где жители поселка Новоалексеевка образовали фигуру сердца с буквами фамилии российского президента.