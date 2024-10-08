Кадыров подверг критике российские власти за миграционную политику

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике российские власти за усиление миграционной политики, заявив, что некоторые меры "сталкивают Россию с соседними братскими регионами", сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Миграционную политику если и менять, то не так отвратительно, когда разъяренно бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают, при этом в последнее время эти мероприятия проводятся очень жестко" , — подчеркнул Кадыров.

По его версии, связанные с миграцией проблемы в России возникли не по вине приезжих, поэтому выдворением иностранцев эти проблемы не решить.

"Здесь корень из-за безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься вопросами, находящимися в их компетенции, и оперативно реагировать на любые обострения. Вот только не было никакого контроля" , — жалуется Кадыров.

По его мнению, российским властям стоит наладить "грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере", а не подвергать "беспорядочной инквизиции" граждан других стран.