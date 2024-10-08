DeepState: Россияне оккупировали еще два населенных пункта

Российские войска оккупировали еще два населенных пункта на Кураховском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает DeepState.

По данным проекта, оккупанты захватили Желание Первое (Кураховское направление) и Стельмаховку (Купянское направление). Также войска РФ продвинулись в Максимилианке (Курахивское направление).

Ранее DeepState сообщал, что российские войска завершили полную оккупацию Красногоровки Донецкой области.

Также российские военные зашли на восточную окраину Торецкая в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои, сообщила представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.