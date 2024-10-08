Польские фермеры возобновляют блокаду грузовиков на границе с Украиной

Польские фермеры собираются возобновить блокаду движения грузов через границу с Украиной, как в прошлом году, и анонсировали первую блокаду для КПП "Медика-Шегини", которую хотят держать до конца года, сообщает Европейская правда.

В Государственной таможенной службе Украины отметили, что получили от польской стороны информацию о планах местных фермеров начать блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Медика – Шегини" с 8 октября и держать блокаду до 31 декабря.

Это сообщение опубликовали во вторник 8 октября.

"Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме. В случае начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации будем информировать вас дополнительно" , – отметили в Гостаможслужбе.

Информацию об акции опубликовал и один из основных организаторов протестов польских аграриев Рафал Меклер, отметив, что "работы в поле закончились и можно бороться за свое".

В заявке на акцию указаны те же временные рамки, с 8 октября до 31 декабря; конкретный час начала блокады не указан.

Ранее Польша предупредила о значительных трудностях в движении со своей стороны границы на КПП "Ягодин-Дорогуск" до 14 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Предыдущие блокады фермеров, длившиеся все холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенное – Рава-Русская".

Незадолго перед тем премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, отметив, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.