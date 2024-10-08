Зеленский призвал Запад "не держать оружие на складах"

Президент Владимир Зеленский заявил партнерам, что системы противоракетной обороны и другое оружие не должны лежать на складах, ведь необходимо, чтобы они работали ради спасения людей, сообщает Укринформ.

"Очевидная необходимость для Украины – усилить наше ПВО так, чтобы сделать невозможным этот российский террор. Везде, где это нужно. Важно, чтобы большие страны, имеющие необходимое оружие, действительно были большими в защите жизни – не держали это оружие где-то там, на складах" или хранении, а чтобы "Петриоты" и все остальное реально работало для спасения жизней людей" , - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего повреждено гражданское производство. Известно о 21 пострадавшем, среди них – ребенок 16 лет. Трое – в тяжелом состоянии.