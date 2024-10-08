Украинский экспорт с начала года вырос на 36% – премьер

Украинский экспорт в текущем году увеличился на 36%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

"Одним из главных источников нашей финансовой устойчивости являются доходы от украинского экспорта. В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил около 100 млн тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году. То есть, за 9 месяцев мы экспортировали столько же, сколько за весь прошлый год. В денежном исчислении – это 28,9 млрд долларов" , – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что это стало возможным благодаря функционированию Черноморского морского коридора, государственной поддержке украинских экспортеров, благодаря добросовестной работе предпринимателей в экспортоориентированных отраслях экономики.