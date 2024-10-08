Ограниченно пригодных, мобилизованных до 25 лет, не уволят со службы – законопроект

Законопроект о запрете мобилизации ограниченно пригодных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет сегодня будут прорабатывать в комитете, а завтра должны вынести на голосование в зал. При этом норм о демобилизации тех, кого уже успели мобилизовать, в документе не будет. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что комитет будет заседать сегодня вечером, сообщает Левый берег.

Рассмотреть законопроект в зале должны на ближайшем заседании, то есть завтра.

"А дальше – находить вариант, каким образом заполнить высвободившиеся места, для того чтобы не допустить оползней на фронте. Мы двигаемся в этом направлении, и я очень прошу комитет поработать, чтобы завтра мы могли вынести в зал" , – сказал Стефанчук.

После принятия мобилизационного законопроекта возникла коллизия, фактически позволившая мобилизовать юношей от 18 до 25 лет, которые непригодны для мирного времени и ограниченно пригодны для военного. Подходящие к военной службе юноши мобилизации не подлежали, потому что подпали под срочный призыв.

По словам представителя ЕС Алексея Гончаренко, из-за правовой коллизии тысячи бывших ограниченно годных до 25 лет мобилизовали. Но очень часто по болезням они не могут полноценно служить. Более того, сами военные подчеркивают, что необходимо призывать молодых, но здоровых бойцов.

После двух месяцев дискуссий в оборонном комитете депутаты рекомендовали парламенту принять компромисс на базе трех законопроектов о запрете мобилизовать бывших ограниченно годных ребят до 25 лет и об увольнении со службы уже мобилизованных из этой категории.

Законопроект рекомендовали принять во втором чтении, но спикер парламента сообщил, что нужно решить, как заменить уже мобилизованных юношей. Пока Минобороны должно было выдать приказ с запретом новой мобилизации младше 25 лет и указанием не присылать на передовую тех юношей, кто уже служит.