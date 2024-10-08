Правительство направило 86 млн евро на защиту энергообъектов
Правительство Украины приняло решение, которое позволило направить дополнительные 86 млн евро на систему защиты вокруг энергообъектов, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Сегодня принимаем решение, которое позволит перераспределить средства в рамках займа от Европейского инвестиционного банка на модернизацию наших подстанций", - рассказал он.
Таким образом, на возведение систем защиты вокруг энергетических объектов направили дополнительные 86 млн евро. По замыслу - это уменьшит риски от российских атак.
Напомним:
"Энергоатом" только 25 сентября 2024 года заключил соглашение стоимостью 509 млн грн на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции.