Подозреваемый в убийстве Фарион был оставлен под стражей – прокуратура

Под стражей оставили 18-летнего жителя Днепра, подозреваемого в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион. Об этом идет речь в сообщении Львовской областной прокуратуры, сообщает Левый берег.

"При принципиальной позиции Львовской областной прокуратуры Львовским апелляционным судом оставлен под стражей 18-летний житель г. Днепра, подозреваемый в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины)" , – сообщили в прокуратуре.

Ранее Галицкий районный суд Львова продлил подозреваемому Вячеславу Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Именно на такой мере настаивали прокуроры.

Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение следователя судьи и просил ее отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Перед этим ему продлили меру пресечения и продолжили расследование на шесть месяцев.

Ирина Фарион была убита 19 июля, вероятного исполнителя покушения задержали в Днепре уже через неделю.

Вячеслав Зинченко возразил свою вину. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внести залог.

Следствие рассматривает несколько мотивов убийства, в том числе общественная и политическая деятельность Фарион и личная неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве "русский след".