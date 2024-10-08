Министр обороны Польши снова сделал заявление о Волынской трагедии

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в очередной раз высказался за необходимость сделать "общепризнанной и понятной в Европе и мире" правду о Волынской трагедии, сообщает Европейская правда.

Министр принял участие в церемонии по случаю 84-й годовщины создания Крестьянских батальонов, состоявшейся перед памятником Солдатам Крестьянских батальонов и Союза народных женщин в Варшаве.

Косиняк-Камиш подчеркнул, что он неизменно помнит историю и героев, независимо от того, "является ли он соправительством или находится в оппозиции".

"Я хотел бы дать обещание всем нам здесь, обещание Польши, обещание моим соотечественникам: мы не успокоимся, пока не почтим память жертв геноцида на Волыни" , – заявил он.

Он подчеркнул, что правда должна быть "общепризнанной и понятной в Европе и мире".

Косиняк-Камыш добавил, что "среди первых жертв тех событий были солдаты Крестьянских батальонов, это были преимущественно польские крестьяне". Министр отметил, что не упоминает Волынь, "чтобы разъярить рану, потому что нельзя разъярить не заживающие раны".

Он добавил, что именно так нужно говорить с друзьями, то есть четко и ясно.

Крестьянские батальоны (сначала Крестьянская гвардия) были сформированы в августе 1940 года. Организация была вооруженными силами Народной партии, но в нее также входили члены Союза сельской молодежи республики. В период наибольшего развития организация насчитывала около 170 000 членов исключительно из сельской местности – в городах она не действовала.

Среди наиболее известных достижений организации – предоставление разведывательных материалов об испытаниях немецких ракет V-1 и V-2, хотя в повседневной жизни отряды в основном занимались уничтожением железнодорожной тяги и коммуникаций, освобождением узников из-под арестов гестапо и защитой жителей сел от пацификаций. Политически организация была самой близкой к Армии краевой, занимая антикоммунистическую и антинационалистическую позицию.

Крестьянские батальоны сорвали немецкие планы депортации и уничтожения польского населения Замойщины, которые были частью преступного генерального плана "Ост". Крестьянские батальоны начали вооруженную борьбу против немцев, переросшую в "Замойское восстание".

После войны солдаты Крестьянских батальонов стали соучредителями Польской крестьянской партии, лидером которой был Косиняк-Камыш.

Ранее он подтвердил, что не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Глава оборонного ведомства Польши еще летом назвал разрешение исторических споров по Волыни условием вступления Украины в ЕС.