"Хезболла" запустила из Ливана более сотни ракет по Израилю – СМИ

Сегодня, 8 октября, Ливан атаковал израильскую Хайфу ракетами. В общем, во время двух волн обстрелов, было запущено более сотни снарядов.﻿ Об этом сообщает Al Jazeera, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Во время первой волны обстрелов из Ливана по прибрежному городу было выпущено 85 ракет. Несколько позже, в сторону Хайфы на севере страны были запущены еще 20 снарядов.

Как утверждает ЦАХАЛ, некоторые из ракет были успешно перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО) Израиля.

Сейчас известно о 70-летней раненой. Бригады медиков продолжают обыск районов, пораженных обстрелом.

Конфликт на Ближнем Востоке

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, в результате которого погибло более тысячи человек, а сотни были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против террористов в секторе Газа.

1 октября 2024 года ЦАХАЛ начал военную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана. Цель операции заключалась в уничтожении инфраструктуры и лидеров группировки, а также в отодвижении боевиков от границы. Это имеет целью обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США предупредили, что приближающаяся годовщина теракта, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке могут спровоцировать новые акты насилия со стороны экстремистских группировок.